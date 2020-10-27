تصدرت المدينة المنورة خلال الـ24 ساعة الماضية، حالات التعافي من فايروس كورونا بـ64 حالة وتلتها مكة المكرمة بـ46، ينبع 33، الرياض 27، المبرز، 12، الدمام 10، جازان 9، نجران 9، راس تنورة 8، النعيرية 7، الخبر 6، جدة 6، بللسمر 6، خليص 5، أبها 5، عنيزة 5، قرية العليا 5، عرعر 4، حائل 4، الباحة 4 والهفوف 4 حالات.كما تصدرت المدينة المنورة حالات الإصابة بـ61 حالة، تلتها الرياض 36، مكة المكرمة 32، ينبع 20، الدواسر 18، الهفوف 13، جدة 12، حائل 9، الطائف 9، خليص 7، الدمام 7، بريدة 6، أبها 6، عرعر 5، نجران 5، المجمعة 5، الخبر 5، والمخواة 5 حالات.وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس (الإثنين) تسجيل 357 حالة مؤكدة جديدة بفايروس ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 345232 حالة، من بينها 8228 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 784 حالة حرجة، كما سجلت 361 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 331691 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5313 حالة، بإضافة 17 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر لإجراء 52321 فحصاً مخبرياً جديداً.وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.