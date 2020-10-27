كرم رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري أمس (الاثنين) طالبات الجامعة بكلية علوم الحاسب والمعلومات الفائزات بالمركز الأول في مسابقة تحدي نيوم «مسار النقل» للذكاء الاصطناعي في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.وبارك للطالبات هذا الإنجاز والجهد الإبداعي الكبير الذي يُحسب للجامعة ويرفع من رصيد تميزها، متمنياً أن يَكُنّ إضافة لمسيرة البلاد في التطوير والنماء خاصة في مثل هذه التخصصات في الذكاء الاصطناعي.