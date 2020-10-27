كشف مدير إدارة المساجد بالطائف عبدالرحمن الحارثي لـ«عكاظ» أن سبب إغلاق مسجد (بن سند) وسط المحافظة، يعود لتلف فرش المسجد بسبب الأمطار التي هطلت قبل 4 أشهر، وأوضح أن تكلفة ميزانية إعادة الفرش تبلغ قرابة نصف مليون، فيما تم إرجاء الفرش لوجود متبرّع بهدم وإعادة بناء المسجد، وهو من المساجد التي تقام فيها صلوات الجمعة والجماعة، مضيفاً أنهم خاطبوا الأمانة لمعرفة أسباب غرق المسجد ولا صحة لمطالبتهم بتعويضات من الأمانة. وأكدت أمانة الطائف لـ«عكاظ»، من جانبها، أن أسباب غرق مسجد (بن سند) تعود إلى قوّة الأمطار آنذاك، ونفت أن يكون السبب ضعف مناهل التصريف في الشوارع المحيطة بالمسجد.يشار إلى أن مسجد (بن سند) يقع في شارع التلفزيون وسط المحافظة، ويعد من المساجد القديمة والكبيرة ويستوعب أكثر من ١٠٠٠ مصلٍ، وتقام فيه صلوات الجمعة والجماعة. ووقفت «عكاظ» أمس (الإثنين)، على المسجد واتضح أنه بلا فرش وأُغلقت أبوابه تماماً، وأكد عدد من السكان أن إغلاقه حرمهم أداء الصلوات فيه، وأعربوا عن أملهم في سرعة معالجة مشكلته، لاسيما أنه يستوعب أعداداً كبيرة من المصلين. وكانت الطائف تعرّضت لأمطار متوسطة إلى غزيرة قبل 4 أشهر تسببت في غرق عدد من الأحياء والشوارع والعبّارات وكشفت ضعف التصريف.