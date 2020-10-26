كشف المدير العام للإدارة العامة لسكن العمالة بوكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس الحسن أحمد الدين لـ «عكاظ» احتياج المملكة لـ 21 مليون متر مربع من أراض ومبان لتكون مدناً سكنية صحية للعمالة في جميع المناطق خلال السنوات القادمة وأن جميع المدن ستكون داخل المدن وفي أطرافها أو خارج النطاق العمراني وفق حركة النمو السكني لكل منطقة. وأضاف أنه تم تخصيص 7 ملايين متر مربع من أصل 21 مليون متر مربع من قبل أمانات المناطق وجار استكمال البقية.وأشار الحسن إلى أنه في الأيام الماضية تم حصر العمالة وأعدادها وتفاصيل سكنها في 13 منطقة إدارية بصورة دقيقة وبموجبها يحدد حجم المدن العمالية ومواقعها.وعن حجم الاستثمار في المدن العمالية قال: حتى الآن لا يمكن الوصول إلى رقم تقريبي أو دقيق في هذا الأمر وفي خلال الأيام القادمة سيتم الوصول إلى الرقم الدقيق. مضيفاً أن مدينة جدة شهدت توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بمساحة إجمالية تقدر بـ 250 ألف م٢ وسعة استيعابية لعدد 17 ألف ساكن، وجار استكمال بقية المناطق خلال الأيام القادمة.