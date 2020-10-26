قام وفد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برئاسة المدير العام لفرع الوزارة بالقصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق، وعدد من مديري الادارات بزيارة لكليات عنيزة الأهلية يوم (الخميس) الموافق 1442/3/5هـ وكان في استقبال الوفد قيادات الكليات يتقدمهم المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، ونائبه عدنان بن سعود اليحيى، وعمداء الكليات ومديرو الإدارات. وهدفت الزيارة إلى تاكيد دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الوزارة ومؤسساتها المختلفة مع الكليات.



وقد استعرض مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالرحمن الدغيشم، مكونات الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية ومجالات تفعيلها لدى القطاعات الثلاثة، العام والخاص وغير الهادف للربح وجهود الوزارة في هذا الجانب الذي أكدت عليه رؤية المملكة 2030، كما استعرض المشرف العام على الكليات الخطة الإستراتيجية للكليات بصفة عامة وإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية على وجه الخصوص والإنجازات التي تحققت في هذا الجانب.



وفي ختام الزيارة ثمن المدير العام لفرع الوزارة د فهد المطلق الجهود التي تقوم بها الكليات في مجال المسؤولية الاجتماعية كعنصر أساس في رسالتها كما شكر المشرف العام على الكليات مدير فرع الوزارة على هذه الزيارة والدور الفاعل الذي تقوم به الوزارة ممثلة بالفرع في مسؤوليتها الاجتماعية الذي توج بالإنجازات التي تحققت بالمنطقة عموماً، ومحافظة عنيزة على وجه الخصوص.



وعلى هامش اللقاء تم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية للمسؤولين والمسؤوليات بالمسؤولية الاجتماعية في فرع الوزارة والكليات، تمهيداً لتوقيع مذكرات تفاهم تخدم هذا الجانب المهم، وفي الختام تم تسليم الوفد درع الكليات تقديراً لهذه الزيارة المباركة.