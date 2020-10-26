وزعت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة بأعمال الزراعة والصيانة في مكة المكرمة 35 ألف زهرة من البفتة متعددة الألوان وزهور الأمرنتس، في طريق المسجد الحرام وميدان زمزم، من خلال فِرق متخصصة في أعمال الزراعة والتجميل، وذلك ضمن جهود الأمانة في تجميل الميادين والشوارع والحدائق والمتنزهات العامة بمكة المكرمة.

وتعمل الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة على صيانة ونظافة الملاعب والحدائق العامة بصورة مستمرة، حيث تم أخيرا القيام بأعمال الصيانة لملعب النسيم، وحديقة الرجاء بالعدل، وحديقة النجمة بالنوارية، ويأتي ذلك إطار السعي الدائم لتهيئة الحدائق والمتنزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030، وتحسين المشهد البصري للعاصمة المقدسة.