أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 357 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 361 حالة تعافٍ إضافية، 17 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 345232 حالة، من بينها 8228 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 784 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 331691 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5313 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.