كشف مدير إدارة المساجد بالطائف عبدالرحمن الحارثي لـ «عكاظ» أن سبب إغلاق مسجد بن سند وسط المحافظة يعود لتلف جميع فرش المسجد بسبب الأمطار التي هطلت قبل أربعة أشهر، وتكلّف ميزانية إعادة الفرش نحو نصف مليون، فيما تم إرجاء الفرش لوجود متبرّع بهدم وإعادة بناء المسجد، وهو من المساجد التي تقام فيها صلوات الجمعة والجماعة، مضيفاً بأنهم خاطبوا الأمانة لمعرفة أسباب الغرق ولا صحة لمطالبتهم بتعويضات من الأمانة.

من جهتها كشفت أمانة الطائف لـ«عكاظ» أن أسباب غرق مسجد بن سند هو بسبب قوّة الأمطار آنذاك، ونفت أن يكون لضعف مناهل التصريف في الشوارع المحيطة بالمسجد سببا في ذلك.

هذا ويعد مسجد بن سند في شارع التلفزيون وسط المحافظة من المساجد القديمة والكبيرة، ويستوعب أكثر من 1000 مصلٍ، وتقام فيه صلوات الجمعة والجماعة.

ووقفت «عكاظ» أمس (الأحد) على المسجد واتضح أنه بلا فرش وقد أغلقت أبوابه تماماً، وأكد عدد من السكان أن إغلاقه أحرمهم أداء الصلوات فيه، ويأملون سرعة معالجة مشكلته، ولاسيما أنه يستوعب أعداداً كبيرة.

وكانت الطائف تعرّضت لأمطار متوسطة إلى غزيرة قبل أربعة أشهر، وتسببت في غرق عدد من الأحياء والشوارع والعبارات وكشفت ضعف التصريف.