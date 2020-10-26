بعد سبع سنوات من الانتظار، أنهت وحدة الخصوبة وتأخر الإنجاب بمجمع الملك فيصل الطبي، معاناة ثلاثينية من عدم الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي الذي أسفر عن ولادة ٣ توائم.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ «عكاظ» أن المريضة تبلغ من العمر ٣٦ عاما، متزوجة لها ٧ سنوات ولم تنجب، وكانت تتابع حالتها في عدد من العيادات الخارجية في الخاص وفي العيادات العامة ببرج النساء والولادة، مضيفاً أنه تم تحويلها إلى وحدة الخصوبة قبل عام وتشخيص حالتها وتقرر لها عمل تلقيح اصطناعي، ونجح الحمل في المحاولة الثانية للتلقيح، مبيناً أنه أجريت لها الولادة بعملية قيصرية وأنجبت (ذكرين وأنثى) وهم بحالة جيدة.