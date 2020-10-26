كشف السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري حجم التبادل التجاري بين الرياض وعمان، الذي يقدر بـ5 مليارات دولار العام الماضي، لافتاً أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى زيادته في الأعوام القادمة.

وأكد السديري في حديث متلفز لقناة المملكة الأردنية، أن العلاقات الاقتصادية التي تجمع المملكتين مميزة، مضيفا أن السعودية أكبر شريك تجاري للأردن، وبين البلدين صندوق استثماري مشترك، تمتلك السعودية 90% من رأس المال و10% تمتلكه بنوك أردنية، وصفه السديري بـ«المشروع الاستثماري الضخم للمستقبل». ورأس مال الصندوق المُعلن يقدر بـ 3 مليارات دولار.

ونوه السديري بأنه تم إقرار مشروع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمّان تقدر تكلفته بـ400 مليون دولار، وقال: «نأمل أن يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق»، متوقعاً أن يوفر المشروع نحو 5 آلاف فرصة عمل، كما أنه سيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير.

وأشار إلى مشاريع أخرى سيطرحها الصندوق، أبرزها مشروع سكة حديد يربط جنوب الأردن من العقبة ويمر بمعان وصولا إلى عمّان، وهو «المشروع الأضخم على الإطلاق بين البلدين».

ولفت إلى أن المسؤولين في الصندوق يدرسون مشروعا يتعلق بالخدمات التكنولوجية لتقدم السوق الأردنية، ويرى أن الأردن لديه فرص استثمارية ضخمة أهمها في مجال السياحة.

وأوضح أن جائحة كورونا رفعت الاستيراد والتصدير بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك يدل على التنسيق بين البلدين.