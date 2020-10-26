حددت وزارة الحج والعمرة ضوابط واشتراطات نقل وإسكان المعتمرين، مع بدء المرحلة الثالثة لاستقبال معتمري الخارج اعتبارا من (الأحد) القادم، ضمن المرحلة الزمنية التي حددتها الوزارة مع بدء العودة التدريجية للعمرة.وبينت الوزارة أن ضوابط خدمة إسكان المعتمرين تتضمن عرض المساكن والفنادق المؤهلة والمرخصة من جهة الاختصاص منصات التسويق في مدن (جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) ومختلف مدن المملكة، من الفئات (3، 4، 5) نجوم، مع تطبيق الاشتراطات الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية والالتزام باشتمال سعر الغرفة المعلن على منصات التسويق على وجبات إعاشة بواقع ۳ وجبات يوميا (حسب التصنيف الكمي والنوعي والاشتراطات الصحية لفترة العزل الصحي الإلزامي بحد أدني 3 أيام)، وتعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق (لكل مجموعة).وتضمنت ضوابط خدمة نقل المعتمرين عرض خدمات شركات النقل المرخصة من جهة الاختصاص (النقابة العامة للسيارات) والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لخدمات النقابة العامة للسيارات المعتمدة من وزارة الصحة، وألا يتجاوز موديل الحافلة آخر خمس سنوات، وتجهيز الحافلة بنظام التتبع الآلي، ووجود خدمة إسناد للحافلات على الطرق، مع تخصيص قائد وقائد مساند لكل حافلة.