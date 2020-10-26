ثمن أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، إنجازات جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة في توفير السكن الملائم للأسر الأشد احتياجاً بالمنطقة التي وصلت إلى إزالة وإعادة بناء 6 منازل غير ملائمة للسكن للأسر المستفيدة، داعياً إلى مواصلة العمل تحقيقاً لأهداف وبرامج الجمعية.وبحث خلال ترؤسه في مكتبه بالإمارة أمس، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، التقارير المالية، وميزانية الجمعية خلال العام المنصرم، ومختصراً لأهم منجزات الجمعية خلال عام التي تضمنت تسليم 130 أسرة خلال الأشهر الخمسة الماضية وحدات سكنية بالشراكة مع الإسكان التنموي في بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والنبهانية، إضافة إلى دعم 40 أسرة من برنامج الإيجار بمبلغ نصف مليون ريال بالشراكة مع جود الإسكان، وغيرها من المنجزات مثل توقيع العقود وإقامة الدورات التأهيلية لأبناء المستفيدين.