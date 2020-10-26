لن تتوقف مطلقاً محاولات اختراع أدوات تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بوباء كوفيد-19. وفي هذا السياق، أعلن معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا (ام آي تي) بالولايات المتحدة إنه بدلاً من أن يكون قناع الوجه (الكمامة) مصمماً بحيث يُبعِد جزيئات فايروس كورونا الجديد، فإن علماءه صنعوا كمامة إلكترونية تقوم بقتل الفايروس، من خلال تمرير الهواء الذي يتنفسه مرتدوها على شبك نحاسي يتم تسخينه لدرجة حرارة تبلغ 90 درجة مئوية. وتمت تغطية المصفى المعدني الساخن بمادة عازلة بحيث لا يشعر مستخدمها بتلك الحرارة العالية. وإذا تم ترخيصه، فمن المتوقع أن يكون أغلى ثمناً من كمامات N95 الطبية، وكمامات أطباء وكوادر غرف العمليات الجراحية. وقال العلماء إن هذه الكمامة الإلكترونية، التي تعمل بالبطاريات، ستكون مفيدة جداً في المناطق ذات التفشي الفايروسي المتسارع، وفي وسائل النقل العمومي المزدحمة. وأضافوا أنهم تقدموا بطلب للحصول على شهادة براءة لهذا الاختراع. ويقول صانعو هذه الكمامة إنها على العكس من الكمامات المعتادة لا تعترض الفايروس وتلفظه، بل تسمح له باختراق الكمامة ليذهب إلى مصيدة النحاس الساخن، الكفيلة بإبادته. وتعمل هذه الكمامة ببطارية تبلغ قدرتها 9 فولتات.