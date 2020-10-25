أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020.

وستكون مكاتب وشركات الاستقدام مسؤولة عن استقبال وإيواء العاملات المنزليات اللاتي قامت بالتوسط في استقدامهن خلال مدة العقد والقادمات بنظام الخروج والعودة، إذ طُبِّقَت هذه الآلية التي أقرت في وقت سابق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

كما ستكون آلية العمل وفق الآتي: استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل مباشرة وتكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل مباشرة.

يُذكر أنّ هذه الآلية وما اقتضته من تعديلات ستُطبَّق في عدد من المطارات الدولية داخل المملكة، وسيُعلن عن تاريخ البدء في حينه.



ودشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وحدة الاشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في الصالة رقم 1 وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف دول العالم.