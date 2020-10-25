واصلت جمعية نفع الخيرية، بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء بجدة ودعم «آي آم هانغري»، المرحلة الثانية من مبادرة «تمكين أجيالنا تقنياً»، والتي تستهدف من خلالها الجمعية دعم أيتامها والمحتاجين في مجال التعليم عن بعد.

وشهدت المرحلة الثانية تسليم (300) جهاز حاسب آلي للأيتام، فيما استفاد (600) يتيم ويتيمة من المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية صالح بن ناصر العُمري أن المبادرة تهدف بشكل كامل لدعم تعليم الطلاب الأيتام المستفيدين من الجمعية والمحتاجين الذين يثبت الإرشاد الطلابي حاجتهم في المدارس التابعة لمكتب تعليم النسيم بجدة من الجنسين وعلى اختلاف مراحلهم الدراسية، لمساعدتهم على الاستمرار في التعليم عن بعد والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.