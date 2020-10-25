أكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أنه ليس هناك سن محددة للتقديم على مسار التميز للابتعاث، موضحاً أنه يُسمح للموظفين بالتقديم على المسار بشرط إرفاق إجازة من جهة عمله تغطي فترة الابتعاث قبل إصدار القرار.



وأضاف: «لا يشترط أن يكون التخصص المراد دراسته في مسار الابتعاث امتداداً لتخصص المؤهل السابق أو مرتبطاً به، والتقديم والابتعاث على البرنامج متاح بصرف النظر عن المعدل التراكمي أو النسبة الموزونة للمؤهل السابق للمتقدم».



وأشار الأحمري إلى أن مسار التميز للابتعاث جاء لتمكين أبناء الوطن وبناته من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية ودراسة تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية مستقبلاً، وبما ينمي معارفهم ومهاراتهم في المجالات والتخصصات المختلفة.



وتابع: «يجوز الابتعاث على درجة تم الحصول عليها سابقاً إذا كانت لغرض دراسة تخصص مغاير للتخصص الذي سبق دراسته، والسماح للمبتعث في مرحلة البكالوريوس والماجستير بدراسة تخصص إضافي أساسي أو فرعي، سواء كانت الدراسة في مؤسسة تعليمية واحدة أو أكثر، على ألا تتجاوز مدة تمديد الدراسة ثلاثة فصول دراسية أو ما يعادلها».



وبشأن الحصول على الضمان المالي، ذكر الأحمري أنه يمكن الحصول عليه عبر الخدمات الإلكترونية، لافتاً إلى أنه ضمان لأغراض القبول ويمكن التقديم على الضمان المالي المفصل بعد إصدار قرار الابتعاث ورفع مباشرة بعثة على «سفير 2».