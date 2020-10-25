وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الغرف التجارية الصناعية بمنع استخدام مُركبات الأيونوفور في مصانع الأعلاف التي لاتضم سوى خط إنتاج واحد لأعلاف الإبل والحيوانات المجترة والدواجن.وأكدت الهيئة، أن ذلك يأتي بعد استمرار حوادث النفوق بسبب الخلط الخاطئ من قبل بعض مصانع الأعلاف لمركبات الأيونوفور مع أعلاف الإبل والحيوانات المجترة وتأثير ذلك على صحة الحيوان وبالتالي على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن المصانع ذات الخطوط المتعددة يتم تحديد خط إنتاج الدواجن والسماح باستخدام مركبات الأيونوفور فيها فقط، كما يتم السماح باستخدام مركبات الأيونوفور في المصانع التي لا تنتج إلا أعلاف دواجن فقط.ومنحت هيئة الغداء والدواء، مصانع الأعلاف مهلة للالتزام بالتعميم حتى تاريخ 30/12/2020م، مشيرة إلى أنه ستتم متابعة تطبيق الإجراءات المتخذه خلال مدة سريان المهلة الممنوحة وتطبيق الإجراءات النظامية بعد انتهاء المهلة.