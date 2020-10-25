صرفت المؤسسة العامة للتقاعد، المعاشات التقاعدية اليوم (الأحد) 25 أكتوبر. وبيّنت المؤسسة أن جملة المعاشات التقاعدية التي أودعت في حسابات العملاء البنكية لهذا الشهر بلغت أكثر من 6 مليارات و700 مليون ريال، صرفت لأكثر من مليون و200 ألف عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

يأتي ذلك ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقاً لموعد الصرف المحدد.

وجددت «التقاعد» دعوتها لعملائها نحو الاستفادة من قنوات الخدمة المتعددة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والإجابة عن جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصال: 8001248889 - 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في تويتر PPA_Care@ أو البريد الإلكتروني: ecare@pension.gov.sa أو عبر المحادثة الفورية في بوابة المؤسسة الإلكترونية.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم خدماتها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية www.pension.gov.sa التي تُمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.