طوت إدارة المساجد والإرشاد بالطائف قيد أحد خطباء الجمعة عن العمل، فيما تم أخذ التعهد الخطّي على آخر.وكشف مدير إدارة المساجد بالطائف عبدالرحمن الحارثي لـ«عكاظ» أنه تم طي قيد أحد الخطباء في الفترة الماضية، وذلك بسبب ما تم رصده عليه من تجاوزات فكرية، كما تم أخذ التعهد الخطي على خطيب آخر بعد ورود بعض الألفاظ التي تدل على انحراف فكري، وأبدى الخطيب قناعته بالخطأ الذي وقع فيه.وفي سياق متصل، أوضح الحارثي أن جميع المواقيت في الطائف على أتم الاستعدادات لتفويج ضيوف المعتمرين، بعد فتح موسم العمرة التدريجي من الداخل، لافتا إلى أنه تم وضع فرق في ميقاتي السيل الكبير، ووادي محرم لمطابقة التصاريح والتزام المعتمرين بالتباعد الاجتماعي، منوها إلى أنه سيتم البدء في زراعة المواقيت ضمن حملة لنجعلها خضراء.