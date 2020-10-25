أعلنت وزارة الثقافة عن تعاونها مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، تنظيم حفل توقيع اتفاقيات بين المستثمرين من الشركات الوطنية وملاك مزارع البن السعودي لتعزيز التعاون بين الشركات الوطنية ومزارعي البن في المناطق المحلية المعروفة من ضمنها مزارع البن الخولاني.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية ومزارعي البن عبر التزام الشركات بشراء محاصيل البن لضمان استدامة الإنتاج مع التركيز على تحسين الإنتاجية والالتزام بمواصفات الجودة وفق المعايير العالمية، وإبراز 3 علامات تجارية على الأقل تحمل الإرث التاريخي الممتد لأكثر من 300 عام في زراعة البن في المملكة، وتحسين الممارسات الزراعية وتطوير معايير المزارع النموذجية وربطها بسلسلة الإمداد اللوجستية.

كما تهدف الاتفاقيات أيضاً إلى تعزيز حصة البن السوقية للمنافسة محلياً وعالمياً والمشاركة في ازدهار ثروة المملكة الزراعية، والمساهمة في رفع معدل الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى ربط المنتجين ومزارعي البن والمستثمرين بمنصات التجارة الإلكترونية والأسواق والفعاليات المتخصصة.

وأشار وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان إلى أن اتفاقيات البن السعودي من ضمنها البن الخولاني تعد نافذة اقتصادية جديدة لمنتج وطني أصيل.