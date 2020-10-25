نفدت يوم الثلاثاء الماضي ندوة الإعلام والإعلان في العالم الرقمي الافتراضية عبر شبكة الإنترنت ضمن فعاليات وأنشطة جامعة الأعمال والتكنولوجيا التي تقدمها مواكبة لبرامج ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)؛ شارك فيها أستاذ الإعلام الرقمي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد أبو الجدايل، والمحاضرة في كلية الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الأستاذة مرام السهلي، وأدار الندوة أستاذ المواد العامة المساعد في كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور فهد الشريف، وتناول المشاركون في الندوة الحملات الإعلانية الرقمية، والأهداف الصحيحة لها، والتقييم لنجاح الإعلان الرقمي، والتعريف بإحصائيات الموافقة الإلكترونية الأكثر انتشارا في ما يخص بوسائل التواصل الاجتماعي.

ورد المشاركون على أسئلة الحضور واستفساراتهم حول ما طرح في الندوة التي حضرها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وغيرهم من الجمهور من خارج الجامعة.

وتأتي مشاركة جامعة الأعمال والتكنولوجيا في ملتقى مكة الثقافي عبر المبادرات، والفعاليات والأنشطة الثقافية.