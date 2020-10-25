أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل323 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل335 حالة تعافٍ إضافية،و15حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 344875 حالة، من بينها 8249 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 767 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 331330 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5296 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.