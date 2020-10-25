شرعت الإدارة العامة لشبكات السيول بأمانة العاصمة المقدسة، في صيانة وتنظيف وإزالة المخلفات من قناة تصريف مياه الأمطار المفتوحة بحي الشرائع بمكة المكرمة، لضمان جاهزيتها لموسم الأمطار.

وتضمنت أعمال الصيانة تنظيف مناهل السيول في نطاق أحياء الشرائع وأجياد وبطحاء قريش، للتأكد من سلامتها بصفة مستمرة، والحد من أخطار السيول ودرء مخاطرها، كما واصلت الإدارة العامة لشبكات السيول أعمال مشروع إنشاء الجسر الخرساني على مسار وادي عرنة بطريق العكيشية جنوب مكة المكرمة بطول 150 متراً وعرض 50 متراً، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 88%، وكمية الحفر المنجزة 60500 متر مكعب، وكمية الخرسانة المنفذة 11700 متر مكعب.