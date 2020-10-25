أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن إطلاق مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية، لتمكين الطلاب والطالبات من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة.

وقال وزير التعليم في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر:«بدعم وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد -حفظهما الله- وتحقيقاً لرؤية 2030، تطلق وزارة التعليم #مسار_التميز_للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة».