أغلقت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 8 منشآت تجارية لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ مراقبي البلدية نفذوا جولة ميدانية رقابية على المنشآت التجارية التابعة لنطاق البلدية، تفقدوا خلالها 160 منشأة تجارية، وأشعروا 40 محلاً بتعديل الملاحظات، وغرموا 6 منشآت تجارية، مشيراً إلى مصادرة 15 عربة دون ترخيص، وإغلاق 8 منشآت تجارية، لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وافتقارها الاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على العربات المُخالفة.