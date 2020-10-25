أكد المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.وكانت مصادر يمنية كشفت إشراف خبراء من إيران ومليشيا «حزب الله» على معسكرات لتدريب الحوثيين داخل معسكرات شمال مدينة الحديدة، وأن 7 معسكرات تنتشر في مديرية باجل شرقاً والمديريات الساحلية لتأمين تهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية، وأهمها معسكر في منطقة القناوص التي تطل على البحر الأحمر وفيها مرفأ للزوارق.وأفادت المصادر بأن المعسكر يضم خبراء من حزب الله ويختص بتدريب قادة المجاميع الحوثية التي يُقدر عددُها بنحو 400 عنصر يتلقون دورات تدريبية على قيادة المجاميع التي ستتولى قيادة ما يسمى بـ«ألوية المغاوير»، وهي نسخة من ألوية مليشيا الحشد الشعبي في العراق.