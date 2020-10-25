أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان أمس (السبت) أن المواطن الذي ظهر في مقطع مرئي ويعمل في نشاط قطع الحطب وعن حاجته للمساعدة، بأنه يعمل موظفاً وما زال على رأس العمل ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق الضمان الاجتماعي، كما أن ابن المواطن المشار إليه في المقطع أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وجاء تعليق الوزارة رداً على مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. وأهابت بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها بواسطة الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في الوزارة، ودعت لتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان.