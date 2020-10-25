تستعد الهيئة العامة لأراضي الدولة لإطلاق منصة إلكترونية رقمية مخصصة للمتقدمين بطلبات التملك العقاري، وينتظر أن يتم تدشين المنصة خلال شهرين وستتاح الفرصة للراغبين في رفع الأوراق والمستندات اللازمة من خلال المنصة لمدة عام كامل.وأهابت الهيئة العامة لأراضي الدولة بالراغبين في الحصول على صكوك التملك لأراضيهم وعقاراتهم بضرورة الالتزام بالشروط والضوابط التي جرى الإعلان عنها سابقاً والالتزام بالمدة المحددة بالتقديم.وأشارت مصادر لـ «عكاظ» إلى أن أصحاب الطلبات التي سبق الرفع بها للمحاكم الشرعية قبل الأمر الملكي الصادر بتاريخ 25 /‏ 3 /‏ 1441 هـ سيتم النظر فيها مباشرة على أن لا يتعارض ذلك مع المخططات والضوابط التنظيمية الأخرى.