أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل (395) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (344552) حالة، بينها (8276) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها (788) حالة حرجة، كما تم تسجيل (417) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (330995) حالة.وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (395) حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات (5281) حالة وذلك بإضافة (17) حالة وفاة جديدة مع إجراء (54809) فحوصات مخبرية جديدة.وعادت الرياض مجدداً لصدارة حالات التعافي بـ 86 حالة، ثم المدينة المنورة 62، مكة 28، جدة 20، الدمام 19، الهفوف 19، ينبع 18، خميس مشيط 16، حائل 11، القطيف 8، العقيق 8، بريدة 7، وخيبر 7 حالات. وجاءت المدينة المنورة في أول قائمة مدن الإصابات بـ 85 حالة، ينبع 42، الرياض 37، مكة 32، الهفوف 19، جدة 14، المبرز 13، حائل 9، خميس مشيط 9، الدمام 8، بريدة 7، الطائف 7، جازان 7، بللسمر 7، عنيزة 6، العقيق 6، عرعر 5، القطيف 4، المظيلف 4، أبها 3 والمجمعة 3 حالات. ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد،، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.