أكد المتحدث الإعلامي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني عثمان القصبي، لـ«عكاظ» أن فايروس كورونا (كوفيد 19) ليس من الأمراض المزمنة التي يشملها التأمين الصحي، لافتاً إلى أن الدولة تكفلت بعلاج جميع الفئات المصابة بفايروس كورونا من سعوديين وأجانب، حتى مخالفي نظام الإقامة والعمل، على نفقتها.وقال «إن كان المؤمَّن له لديه مشاكل أخرى كالفشل الكلوي والسكر ونحوه من الأمراض المزمنة وأصيب بالفايروس فعلاجه بكورونا على حساب الدولة، أما الأمراض الأخرى المزمنة فيستمر علاجه حسب التأمين الطبي ونظام المجلس». يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي أصدر تعميماً سابقاً لكافة شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمات الصحة المعتمدين، أكد فيه وجود خطة علاجية حديثة واضحة للمؤمَّن له موثقة بالتحاليل والأشعات من مقدمي الخدمة المعتمدين لدى المجلس والتقارير اللازمة، وألا تتجاوز المدة الكلية لوصف الدواء دون مراجعة الطبيب المعالج 12 شهراً من تاريخ البدء بالعلاج، إذ يتم صرف العلاج كل 3 أشهر. كما أكد المجلس على ألا تتجاوز مدة إعادة وصف العلاج من تاريخ انتهاء الوثيقة، فإذا تجاوزت يصرف له إلى تاريخ انتهاء الوثيقة، وأن مدة صلاحية الوصفة شهر واحد من تاريخ الوصفة، وإذا تجاوزتها يتم إرسال طلب جديد لإعادة الصرف، موضحا أن تلك الآلية تطبق على الأمراض المزمنة فقط، وتستثنى من ذلك الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً.