كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي لـ«عكاظ» فرض غرامات وتحرير عقوبات على المتنزهين في المناطق البرية حال عدم تقيدهم بالاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار في تلك المواقع. وأكد مدير إدارة الإعلام الرائد رائد المالكي، أن العقوبات المتخذة في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار تتضمن فرض غرامة مالية تتراوح من 500 ريال إلى 50 ألف ريال، وإصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة، داعياً المتنزهين لاتخاذ جميع الاحتياطات التي تمنع نشوب الحرائق أو الإضرار بالغطاء النباتي والتي تشمل استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي، وعدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار، وإطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.