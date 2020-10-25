وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بلديات تنومة والنماص وبللحمر وبللسمر وبني عمرو بفتح الطرق بالمعدات والآليات للوصول الى موقع حريق تنومة (شمالي المحافظة).وقال المهندس الحميدي، إن تكاتف الجهات المشاركة ساهم في نتائج إيجابية ميدانياً في إخماد الحريق ومساعدة فِرق الدعم والبلديات المشاركة، مشيراً إلى أن أمانة عسير وبلدياتها، ساندت الدفاع المدني للسيطرة على حرائق تنومة وفق خطة عمل، حيث واصلت جاهزيتها القصوى حتى الآن استعداداً لأي طارئ، لا سمح الله، مضيفاً أن أمانة المنطقة وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو سخرت كافة إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق، مؤكداً مواصلة الجهود الميدانية والخدمية حتى الآن.وأضاف: تواصل البلديات أعمالها منذ أمس على قدم وساق بأكثر من 170 فرداً من القوى البشرية مدعمين بأكثر من 100 معدّة وآلية مختلفة.