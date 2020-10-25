أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، افتتاح مشروع جسر تقاطع شارع عبدالله عريف مع طريق مكة - جدة القديم قريباً. وأكدت الأمانة لـ«عكاظ» تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي لتحرير الحركة المرورية للقادمين من جدة عبر الطريق القديم باتجاه أنفاق السليمانية ومنه إلى الحرم المكي الشريف بالاتجاهين، وذلك لتخفيف الازدحام المروري في هذا الموقع، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية. مشيرة إلى أن المشروع يتكون من جسر خرساني علوي وطريق بطول (700م) وعرض (20م) ويحتوي على دوران للقادم من جدة عبر طريق جدة القديم ودوران للقادم من الحرم المكي عبر طريق حسين عرب لمن يريد العودة إلى الحرم.