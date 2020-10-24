أكدت وزارة الصحة أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفايروس «كورونا» المستجد، وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وأشارت إلى أن جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، وأن التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

ونصحت «الصحة» المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات «كورونا»، وعامة المجتمع، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، موضحة أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، والحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.