أعلنت أمانة محافظة جدة إكمال استعداداتها لموسم الأمطار باستنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية وتوزيعها على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وكشفت لجنة الأمطار الدائمة بالأمانة تخصيص نحو 3 آلاف عامل على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2700 معدّة وآلية موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية و21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق لا سيما المواقع الحرجة منها التي ما زالت أعمال إنشاء شبكاتها تحت التنفيذ أو الترسية.

ورفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة والسدود التي تخضع لإشراف الأمانة، إضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة تصريف وسحب المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية.

وشملت الاستعدادات أعمال الرصد والمكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة، التي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

وبينت الأمانة تواصل التنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى مثل مركز الأزمات والكوارث بالإمارة، والدفاع المدني، والمرور، والشرطة، والهيئة العامة للأرصاد، وشركة الكهرباء، للتواجد مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه، كما تتم الاستفادة من تقارير الهيئة العامة للأرصاد لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.