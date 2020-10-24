أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عزمها طرح فئة 20 ريالاً من العملة الورقية السعودية بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين، استناداً إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 10/ 7/ 1379هـ.

وأوضحت «ساما» أن فئة 20 ريالاً التذكارية سيتم طرحها وتداولها اعتباراً من الأحد 8/ 3/ 1442هـ الموافق 25/ 10 2020، جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت «النقد» أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، بتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين.

وأشارت إلى أن تصميم ورقة فئة 20 ريالاً تضمّن صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على وجه هذه الفئة، وشعار رئاسة المملكة مجموعة العشرين (G20) بشكل ثلاثي الأبعاد.

وتضمّن ظهر الورقة خريطة العالم موضحا عليها دول مجموعة العشرين بلون مختلف، وتظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.