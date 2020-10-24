جددت وزارة الصحة تحذيراتها من التساهل في الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لفايروس كورونا المستجد. وأكد وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن السعودية كغيرها من دول العالم تواجه نشاطا للفايروس، ورصدت زيادة في الحالات خلال الأيام الماضية. وحول ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول مقترح من الوزارة بفرض منع التجوال، أكد عسيري في حديث لقناة الإخبارية أن المملكة ما زالت في الموجة الأولى، وهناك مزيد من الوقت لمنع حدوثها. مشيرا إلى أن الحالات المرتفعة التي تم رصدها خلال الأيام الماضية كانت لدى فئة الشباب، ولم تَحْتَج للتنويم في المستشفيات، إلا أنه أبدى مخاوفه من تطور الحالات.

ولفت وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية إلى أن التهاون والتساهل أحد أهم أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا خلال الأيام الماضية، مشددا على أن تطبيق الإجراءات الوقائية هو الحل الوحيد لمواجهة الفايروس، وأن لقاح كورونا يحتاج لعدة أسابيع وأشهر حتى وصوله، كما يحتاج فترة أطول لتوفيره للجميع.