كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي أن العقوبات المتخذة في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار في الصحاري المتمثلة في الغرامة المالية تتراوح بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.

وأكد مدير إدارة الإعلام في القوات الرائد رائد المالكي لـ«عكاظ» وجود غرامات وعقوبات للمتنزهين في الصحاري في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار في تلك الأماكن.

وأوضح أنه يجب على المتنزهين اتخاذ جميع الاحتياطات التي تمنع نشوب الحرائق أو الإضرار بالغطاء النباتي، منها استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي، وعدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار، وإطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

ويتزامن تحذير قوات الأمن البيئي مع دخول موسم الشتاء، وتزايد الرحلات البرية و«الكشتات» وما يلحقها من إشعال للنار أو ما يعرف بالعامية بـ«شبة الضو» في الجلسات البرية للتدفئة.