تأكيداً على الجهود المتواصلة لضمان التحسين المستمر في سبيل الحفاظ على جودة كافة الخدمات الإدارية والصحية، والمحافظة على سلامةالمرضى ومنسوبي المستشفى وجميع الزوار، وسلامة المنشأة ومرافقها، قرر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) تجديد اعتماد مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لثلاثة أعوام أخرى، وهو ما يشهد على التمسك بمعايير الجودة والسلامة.



ورفع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والمشرف العام لمستشفى الملك فهد الجامعي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الربيش،،التهنئة لإدارة المستشفى وجميع منسوبيه من طواقم العمل الطبي والإداري والكوادر المساندة على ما حققه المستشفى من إنجاز يدل على التمسك بقيم الجودة واتباع إرشادات السلامة التي لا تنفصل عن قيم المستشفى بما يحقق رسالته ورؤيته حيث إن مستشفى الملك فهد الجامعي حصل على عدد من الاعتمادات الدولية التي تثبت الالتزام بجودة المخرجات في كافة جوانب العمل الإداري والصحي بما يضمن تكامل الرعاية الصحية ورضا المرضى والتميز في مؤشرات الأداء، ومن تلك الاعتمادات الدولية التي حصل عليها المستشفى؛ اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، واعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP) في جانب المختبرات الطبية بالمستشفى.



وذكر المدير العام للمستشفي الدكتور محمد الشهراني أن اعتماد (سباهي) يعتبر اعتماداً وطنياً مهماً للغاية يؤكد أيضاً على جدارة مستشفى الملك فهد الجامعي في حصوله لما سبق من اعتمادات مهنية، حيث إن المركز هو الجهة الرسمية الوحيدة بالمملكة العربية السعودية التي تعمل على تقييم منشآت الرعاية الصحية واعتمادها في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل؛ معايير المدخلات (البنية)، والمعايير المتعلقة بالنشاطات والإجراءات (الإجرائية)، ومعايير المخرجات.



بدوره أكد مدير إدارة الجودة والسلامة بمستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور أحمد الكويتي، أن ما تم إنجازه يأتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تطلع بها قيادة المستشفى وعلى رأسها رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والمشرف العام لمستشفى الملك فهد الجامعي مزجياً الشكر والتقدير إلى جميع منسوبي المستشفى.