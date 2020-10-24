أصدرت وزارة الموارد البشرية بياناً توضيحياً حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة مواطن يعمل في نشاط قطع الحطب وبحاجة للمساعدة. وأشارت فيه الى أنها قامت بالتواصل مع المواطن ودراسة حالته واتضح لها أن المواطن موظف ولا يزال على رأس العمل ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما أن ابنه المشار إلى حالته في المقطع أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأهابت وزارة الموارد البشرية بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في الوزارة ودعت لتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لما فيها من إساء لكرامة الإنسان.