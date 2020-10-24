أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 395 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 417 حالة تعافٍ إضافية، و17حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 344552 حالة، من بينها 8276 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 788 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 330995 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5281 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.