استقبل رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن سلمان الشمري وعدداً من أعضاء الهيئة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في المجالات الإعلامية بين الجامعة والهيئة.

وأكد رئيس جامعة حفر الباطن خلال الاستقبال حرص الجامعة على دعم فرع هيئة الصحفيين بالمحافظة وانعكاس ذلك إيجاباً على ما يخدم الشباب والفتيات المهتمين في مجال الإعلام، كما أكد أهمية إبراز المنجزات الإيجابية ونقل الصورة الجميلة والمشرقة عن المحافظة ما يسهم في تعزيز وتنمية الاستثمار والحراك الاقتصادي.

كما زار أعضاء الهيئة معرض «وطني هو المجد» الذي تقيمه الجامعة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90، إذ اطلعوا على أعمال فنية تحكي مسيرة البناء والنماء للمملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، وحتى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وإنجازات جامعة حفر الباطن وجهودها في خدمة الوطن.

وقدم رئيس فرع الهيئة شكره لرئيس الجامعة على اللقاء المثمر الذي يهدف لبناء علاقة تعاون تكاملية بين الهيئة والجامعة لتطوير العمل الإعلامي واستقطاب الكوادر الإعلامية وتقديم الدورات والبرامج لتعزيز العمل الإعلامي بالمحافظة.