تزامناً مع القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت شعار: «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، التي انطلقت في الرياض الأسبوع الماضي، ودعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحالمين والمبدعين للمشاركة برؤية المملكة العالمية في المجال ذاته، أعلن رئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة المحامي والمستشار القانوني النموذج الأول لمشروعه العالمي «مكتب محاماة يعمل بالذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية».

وأوضح الروقي في حديثه لـ «عكاظ» أن المشروع يضم عدداً من الابتكارات التقنية التي ترسم المستقبل في مهنة المحاماة ضمن رؤية 2030 وتحديداً أن المشروع مستوحى من مدينة (نيوم) المتطورة.

وقال الروقي: إن حماس وتشجيع ولي العهد كان ركيزة أساسية وشعلة انطلاقة لعرض مثل هذه الابتكارات التي تزيد من المنافسة الدولية في تطور الأعمال وصناعة المختلف في المجالات كافة.

وأشار إلى أن مكتب المحاماة الإلكتروني لا يوجد بداخلة موظفون أو محامون، إذ يعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي ضمن كمية كبيرة من المعلومات المخزنه باستخدام «خوارزميات» محددة، إضافة إلى عدد من التقنيات الحديثة التي تتيح للعميل الحصول على استشارة كاملة وبسرعة.

وأكد أن النموذج الجديد يتيح التواصل عبر تقنيات رقمية مرئية، وكذلك إثبات الشخصية باستخدام بصمة الوجه.