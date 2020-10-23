عقد مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني اجتماعه الأول من دورته الخامسة برئاسة أمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن علي التركي، بتاريخ يوم الخميس 04- ربيع الأول- 1442هـ الموافق 21 أكتوبر 2020م، وذلك عبر الاتصال المرئي.



واستُهل الاجتماع بكلمة من التركي أعلن من خلالها افتتاح أعمال الدورة الخامسة من مجلس الإدارة، والتي ابتدأها بالترحيب بكافة الأعضاء المنضمين للمجلس والممثلين للقطاعين الحكومي والخاص.



وبعدها ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وبحث سبل التطوير والفرص الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويساهم في تحسين جودة الحياة.



الجدير بالذكر، أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وعضوية كل من، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة، وخالد بن محمد الدغيثر ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وفيصل بن محمد الشريف ممثلاً لوزارة المالية، وقصي بن عبدالعزيز الفواز ممثلاً لوزارة الإعلام، ومحمد بن عبدالعزيز الوايلي ممثلاً لوزارة التجارة.



وتضمن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية تسمية خمسة أعضاء في مجلس إدارة الشركة يمثلون القطاع الخاص وهم كل من، الدكتور محمد بن مطلق المطلق، وياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق، وعمرو بن محمد خاشقجي، وطارق بن عبدالرحمن فقيه، وحمد بن نبيل السليمان.



وجاء التشكيل الجديد عقب صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والقاضية بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 11 عضواً تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات برئاسة أمين محافظة جدة، وخمسة أعضاء يمثلون (إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة)، بجانب خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية ويحدد مكافآتهم.