أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة، قراراً بتعيين المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مديراً عاماً للخطوط الجوية العربية السعودية ابتداء من تاريخ 24 / 10 / 2020 خلفاً لسامي بن علي سندي الذي ينتهى تكليفه كمدير عام للمؤسسة بتاريخ اليوم (الجمعة).



وقدم المجلس شكره لسندي على الجهود المبذولة خلال مدة تكليفه بإدارة المؤسسة، متمنياً التوفيق للجميع.



وسبق للمهندس العمر -وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير القادة بجامعة هارفارد- أن تقلد عدداً من المناصب القيادية في كثير من الشركات والهيئات، كان آخرها محافظ الهيئة العامة للاستثمار.