قتل 4 إرهابيين في انفجار عبوة ناسفة في مركبتهم بمحافظة صلاح الدين.وأفاد مصدر عسكري عراقي، أمس (الخميس)، بأن 4 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي لقوا حتفهم، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في محافظة صلاح الدين.وقال النقيب سعد محمد من قيادة عمليات صلاح الدين، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق فجرها مجهولون في مركبة تقل 4 من عناصر تنظيم «داعش» في منطقة المقطع غرب محافظة صلاح الدين. وأضاف أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة تعرفت على جثث القتلى، وهم ينتمون لتنظيم داعش، ومطلوبون لقوات الأمن.وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم «داعش»، خلال الشهور الأخيرة، خصوصاً في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى (شرقاً)، المعروفة باسم «مثلث الموت».وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على «داعش» باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.