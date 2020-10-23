أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 383 إصابة جديدة بفايروس كورونا و397 حالة تعافي جديدة و14 حالة وفاة، وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة 344.157 حالة فيما بلغ مجموع حالات التعافي 330.578 ومجموع حالات الوفاة 5.264 حالة «يرحمهم الله».
وأشارت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8315 حالة منها 796 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
ولمزيد من المعلومات حول الإصابات والمناطق يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديثات فايروس كورونا على الرابط: https://covid19.moh.gov.sa
وأشارت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8315 حالة منها 796 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
ولمزيد من المعلومات حول الإصابات والمناطق يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديثات فايروس كورونا على الرابط: https://covid19.moh.gov.sa