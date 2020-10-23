استقبل قسم الطوارئ في مستشفى قيا العام اليوم (الجمعة) 10 إصابات إثر حادثة مرورية.

وأوضح لـ «عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أنه فور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان البلاغ الطبي الأحمر والاستعداد التام للطواقم الطبية، ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، وفرقة الإسعاف بالمستشفى واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وأكد الحميدان، أن المستشفى استقبل 10 مصابين وصفت حالاتهم ما بين المتوسطة والمستقرة، تمت إحالة إصابة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بين ركاب المركبتين ولله الحمد، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت على طريق الجنوب بالقرب من منطقة أبو راكه، وما زالت الحالات تتلقى العلاج بقسم الطوارئ.