امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية (أبشر أفراد - أبشر أعمال - مقيم)، مؤكدا استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الأمنية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقُصّر الذين يبلغون من العمر (15) عاماً أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تُمكّن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.