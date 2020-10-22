ينظم قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى، جولة ميدانية الأسبوع القادم لطلبة ماجستير إدارة الحشود بالمسجد الحرام وساحاته في إطار التعاون المستمر ما بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجامعة.

وتهدف الجولة إلى تمكين الطلبة من التطبيق العملي لنظريات علم الحشود من خلال المنطق الرياضي والمعايير الدولية في حساب مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية وفي التعامل مع التدفقات والنقاط الحرجة وكتابة التقارير الميدانية الاحترافية لدعم اتخاذ القرار وتجويد خدمة إدارة الحشود المقدمة لقاصدي الحرم المكي عن طريق الاستثمار في المعرفة وفق رؤية ٢٠٣٠ وتطلعات القيادة.

ويشرف على الجولة الدكتور محمد بن عبدالقادر الخادم مدير قسم إدارة أعمال الحج والعمرة والدكتور بدر بن سعود آل سعود أستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى.

بذكر أن برنامج الماجستير في إدارة الحشود المقدم من قبل جامعة أم القرى يعتبر الأول من نوعه في الخليج والمنطقة العربية.